Следствие по делу девелопера Худояна завершено

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет уведомил об окончании следственных действий в отношении владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве на сумму более 3,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Чижиков в четверг.

"СК уведомил нас о том, что следственные действия завершены. Ознакомление с материалами дела назначено на 12 мая 2020 года", - сказал Чижиков.

Он отметил, что сторона защиты, в свою очередь, заявила ходатайство о неполноте следствия, а также о выемке трех экспертиз по делу, однако ходатайство пока не рассмотрено.

30 апреля СК предъявил Худояну обвинение в окончательной редакции. Изначально следствие оценивало сумму ущерба по уголовному делу в 2,2 млрд рублей, но с появлением новой экспертизы теперь бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 3,7 млрд рублей.

По версии следствия, бизнесмен с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве.

Кроме Худояна в деле фигурирует бывший гендиректор компании "Авиасити" Сергей Коноплев, который был арестован 22 апреля и ему также предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве.

Защита бизнесмена заявляла, что уголовное дело стало инструментом давления на него с целью рейдерского захвата имущества.

В настоящее время Худоян находится под домашним арестом.

Весной 2020 года по подозрению в незаконном смягчении преследования Худояна были задержаны высокопоставленные офицеры Следственного департамента (СД) МВД, в производстве которого ранее находилось дело бизнесмена - заместители главы СД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они не признают вину.