Девелоперу Худояну предъявили окончательное обвинение в мошенничестве на 3,7 млрд руб.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило в окончательной редакции обвинение владельцу компании Optima Development Альберту Худояну в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Чижиков в четверг.

"Моему подзащитному теперь предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 3,7 млрд рублей в связи с новой экспертизой, которая оценила ущерб на такую сумму", - сказал Чижиков.

Ранее следствие оценивало сумму ущерба по уголовному делу в 2,2 млрд рублей.

Защитник также добавил, что второму фигуранту дела - бывшему гендиректору компании "Авиасити" Сергею Коноплеву, который был арестован 22 апреля, так же предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, бизнесмен с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве. Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценило более чем в 2 млрд рублей.

Защита бизнесмена заявляла, что уголовное дело стало инструментом давления на него с целью рейдерского захвата имущества.

Тверской суд 15 июня 2019 заключил Худояна под домашний арест до 14 августа, отказав следствию в удовлетворении ходатайства о его помещении под стражу. В июле Мосгорсуд отменил это решение и все-таки заключил бизнесмена в СИЗО. Однако в ноябре 2019 года ему смягчили меру пресечения на домашний арест, под которым он сейчас и находится.

Весной 2020 года по подозрению в незаконном смягчении преследования Худояна были задержаны высокопоставленные офицеры Следственного департамента (СД) МВД, в производстве которого ранее находилось дело бизнесмена - заместители главы СД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они не признают вину.