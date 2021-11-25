Девелопер Худоян получил 6 лет колонии за миллиардное мошенничество

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы признал владельца компании Optima Development Альберта Худояна виновным в особо крупном мошенничестве.

"Суд назначил Альберту Худояну наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей", - сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат Сергей Чижиков.

Второму фигуранту дела – бывшему гендиректору компании "Авиасити" Сергею Коноплеву суд назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.

Приговор суда будет обжалован, добавил адвокат.

Худоян и Коноплев признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Худоян с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве. Сумма ущерба по делу составила 3,7 млрд рублей.

В свою очередь представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что "в результате мошеннических действий сообщников иностранная компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации, что повлекло причинение ущерба на общую сумму более 4,2 млрд рублей".

Весной 2018 года по подозрению в незаконном смягчении преследования Худояна были задержаны высокопоставленные офицеры Следственного департамента (СД) МВД, в производстве которого ранее находилось дело бизнесмена – заместители главы СД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Все трое в настоящее время находятся на свободе, однако обвинения с них еще не сняты.