Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Возможность принять участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуги продлена до 14 ноября, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Росстате.

Как сообщалось, основной этап Всероссийской переписи населения стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате – главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг.

Изначально онлайн-перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.

В Росстате сообщили, что соответствующее предложение о продлении онлайн-переписи до 14 ноября было озвучено и поддержано на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

В Росстате отмечают, что на данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.

На конец октября, по данным Росстата, было уже переписано более половины населения РФ.