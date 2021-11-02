Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября
Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Возможность принять участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуги продлена до 14 ноября, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Росстате.

Как сообщалось, основной этап Всероссийской переписи населения стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате – главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг.

Изначально онлайн-перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.

В Росстате сообщили, что соответствующее предложение о продлении онлайн-переписи до 14 ноября было озвучено и поддержано на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

В Росстате отмечают, что на данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.

На конец октября, по данным Росстата, было уже переписано более половины населения РФ.

Росстат

Новости по теме

Новости

В Ленобласти задержали 13 иностранцев за попытку нелегально проникнуть в Финляндию

Дело журналиста Ивана Сафронова

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Прокурор запросил для фигуранта "списка Титова" восемь лет колонии

Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });