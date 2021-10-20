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Первые случаи мошенничества под видом переписи населения заметили в Подмосковье

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мошенники под предлогом сверки перед переписью населения пытались выманить у жителей Подмосковья личные данные, такие случаи зафиксировали эксперты "Лаборатория Касперского", сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Таким образом злоумышленники пытаются реализовать фишинговые атаки и с их помощью убедить жертву в легитимности звонка "от службы безопасности банка", "правоохранительных органов" и получить доступ к деньгам", - говорится в сообщении.

В РоссииУчаствовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянинУчаствовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянинЧитать подробнее

Ведомство призывает жителей Подмосковья быть бдительными и отмечает, что сотрудники Росстата и переписчики не могут позвонить по телефону или прислать СМС с предложением пройти перепись, а также запрашивать какую-либо информацию по электронной почте.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, продлится до 14 ноября и впервые пройдет в двух форматах: онлайн и офлайн.

Пройти ее можно самостоятельно в цифровом формате через портал госуслуг на домашнем компьютере или смартфоне. Кроме того, воспользоваться компьютером для опроса можно в цифровой зоне МФЦ. Также переписчики будут обходить квартиры.

Подмосковье

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