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МВД сообщило о возможном задержании сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Астрахани задержан мужчина, по предварительным данным, являющийся осужденным за бандитизм Магомедом Алхановым, который совершил побег из психиатрической больницы, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель управления МВД РФ по региону во вторник.

"В Астрахани полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи", - сказал собеседник агентства. Личность задержанного устанавливается, добавил представитель ведомства.

Алханов был объявлен в розыск 26 октября после побега из астраханской психбольницы, где он находился для проведения медицинской экспертизы.

Алханов был фигурантом дела о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в горной местности в районе села Улус-Керт Шатойского района (Чечня). В результате нападения погибли 84 военнослужащих.

Алханов осужден по ст. 209 УК РФ (бандитизм).

УФСИН объявило денежное вознаграждение в 100 тыс. рублей за оказание помощи в розыске и поимке преступника.

Астрахань МВД РФ Магомед Алханов Шамиль Басаев Хаттаб

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