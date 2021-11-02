Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Самолеты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, начали вылетать в столицу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты, летевшие в Москву и приземлившиеся во вторник в аэропорту Нижнего Новгорода из-за неблагоприятных условий в столице, начали вылетать в пункт назначения.

По состоянию на 13:00 по Москве, аэропорты столичного авиаузла возобновили прием лайнеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. "Самолеты стали вылетать в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в общей сложности с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших в Москву из разных городов России и ближнего зарубежья.

"В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, "Якутия", - сообщил представитель аэропорта.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

В свою очередь Нижегородская транспортная прокуратура сообщает, что руководитель этого ведомства выехал в нижегородский аэропорт для проверки "обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов".

Туман окутал Москву вечером в понедельник, 1 ноября, и сильнее сгустился утром во вторник. Из-за этого аэропорты Москвы отменили и задержали десятки авиарейсов.

Туман накрыл Москву

10
Нижний Новгород Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Свердловской области детям запретят входить в ТЦ без родителей

Путин заявил, что на вооружении РФ находится свыше 2 тыс. беспилотников

Путин заявил, что на вооружении РФ находится свыше 2 тыс. беспилотников
Пандемия коронавируса

В Петербурге не выявили ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID

В Ленобласти задержали 13 иностранцев за попытку нелегально проникнуть в Финляндию

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября
Дело журналиста Ивана Сафронова

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });