Самолеты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, начали вылетать в столицу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты, летевшие в Москву и приземлившиеся во вторник в аэропорту Нижнего Новгорода из-за неблагоприятных условий в столице, начали вылетать в пункт назначения.

По состоянию на 13:00 по Москве, аэропорты столичного авиаузла возобновили прием лайнеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. "Самолеты стали вылетать в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в общей сложности с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших в Москву из разных городов России и ближнего зарубежья.

"В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, "Якутия", - сообщил представитель аэропорта.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

В свою очередь Нижегородская транспортная прокуратура сообщает, что руководитель этого ведомства выехал в нижегородский аэропорт для проверки "обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов".

Туман окутал Москву вечером в понедельник, 1 ноября, и сильнее сгустился утром во вторник. Из-за этого аэропорты Москвы отменили и задержали десятки авиарейсов.