Из Нижнего Новгорода вылетело большинство рейсов, перенаправленных из-за тумана в Москве

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Большинство авиарейсов, вынужденно приземлившихся во вторник в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения.

"По информации оперативного штаба, по состоянию на 06:00 отправлено 34 борта, осталось 6 бортов. Все оставшиеся борта будут отправлены до 11:00", - сообщили в пресс-службе губернатора региона в среду.

Пассажиров из отелей штатно подвозят к готовым к отправке бортам.

"Как резервный аэропорт принял 40 бортов (более 5000 пассажиров)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что с полуночи вторника нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял несколько десятков воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

В частности, в аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия", сообщал "Интерфаксу" представитель аэропорта. Так, был организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, до представителей авиакомпаний доводились сведения о возможности высадки пассажиров из самолетов, "но они сами принимали решение - высаживать, заправляться или ждать".

Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием. Позже часть самолетов вылетела в пункт назначения. На вечер вторника в нижегородском аэропорту оставались порядка 1,5 тыс. человек. СКР, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по данному факту.