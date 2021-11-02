Около двух десятков пассажиров в нижегородском аэропорту обращались к медикам

Госпитализация никому не понадобилась

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ряд пассажиров авиарейсов, следовавших в Москву и севших в Нижнем Новгороде из-за тумана в столице, обращались за медпомощью, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"За медпомощью обратились 18 взрослых человек - изменение артериального давления. Помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждались", - написал замгубернатора в своем Инстаграме.

По его данным, в нижегородский аэропорт всего прибыл 41 самолет с количеством пассажиров более 2 тыс. Он отметил, что "до 06:00 мск руководство авиакомпаний (17 воздушных судов), ориентируясь на погодные условия, будет принимать решения о вылете по маршруту следования".

Ранее сообщалось, что с полуночи вторника нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял несколько десятков самолетов, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Так, был организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

По данным пресс-службы нижегородского авиаузла, "количество самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди". Пресс-служба отмечала, что все службы аэропорта максимально мобилизованы, к работе по обслуживанию рейсов привлечены все отдыхавшие в этот день смены.

С пассажирами рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, до представителей авиакомпаний доводились сведения о возможности высадки пассажиров из самолетов, "но они сами принимали решение - высаживать, заправляться или ждать". Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием. На вечер вторника в нижегородском аэропорту оставались порядка 1,5 тыс. человек.

СКР, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по данному факту.