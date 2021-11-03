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В Ульяновской области автобус с рабочими опрокинулся в кювет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и трое пострадали после опрокидывания автобуса в Сенгилеевском районе Ульяновской области, сообщает прокуратура региона в среду.

По данным ведомства, накануне вечером ПАЗ перевозил 15 работников цементного завода. При подъезде к предприятию автобус опрокинулся в кювет.

В результате ДТП одна пострадавшая скончалась на месте, еще трое получили травмы, говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба регионального управления МВД уточняет, что водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

Ульяновская область ДТП

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