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Росфинмониторинг выявил коррупционные активы на сумму около 220 млрд рублей

Росфинмониторинг выявил коррупционные активы на сумму около 220 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (справа налево) во время встречи в Кремле
Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг помог установить коррупционные активы в размере порядка 220 млрд рублей, они подлежат обращению в доход государства, сообщил директор службы Юрий Чиханчин.

"Идет работа по противодействию коррупции, и надо сказать, что здесь модель поведения тоже коррупционера, которая доведена до финансовых организаций, она дает возможность нам увеличения качественной информации, и уже с нашей части возбуждено порядка 480 дел уголовных. Подлежит обращению в доход государства порядка 220 миллиардов рублей", - сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в казну обращено уже порядка 180 миллиардов рублей.

"Но упор делается все-таки на профилактику. И надо сказать, что здесь совместно с администрацией, госорганами мы проверяем чиновников, которые либо допускаются к управлению бюджетом, либо приходят с руководства власти. Больше 100 тысяч запросов на год приходит, примерно 6 тысяч мы выявляем, и которые учтутся в дальнейшем при назначении этих людей, либо отводятся, либо выстраиваются какие-то меры иного характера", - сказал директор Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг Юрий Чиханчин Владимир Путин
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