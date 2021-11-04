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Огонь в морозной тундре в Магаданской области удалось остановить

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в тундре в Магаданской области, возникший в 15-градусный мороз, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

К тушению сухой травы в районе населенного пункта Радужный Ольского городского округа привлекли дополнительные силы и средства пожарных подразделений на высокопроходимой технике. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышена.

Организована работа дозорной службы силами МЧС России, Авиалесоохраны и пожарно-спасательного центра Магаданской области. Всего привлечено более 50 человек и 10 единиц техники. Также для мониторинга пожароопасной обстановки привлечена беспилотная авиация главного управления МЧС России по Магаданской области.

Ранее сообщалось, что природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области, где при отсутствии снега в мороз загорелась сухая трава.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко.

Магаданская область

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