Российские ученые разрабатывают пробиотическую вакцину от COVID-19

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российские ученые совместно со специалистами Минобороны РФ разрабатывают пробиотическую вакцину от коронавируса, и белорусская сторона могла бы подключиться к этой работе, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Учеными петербургского Института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров министерства обороны России успешно ведутся доклинические испытания новой пробиотической, так называемой "кефирной вакцины", - сказал он на заседании высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии по видеосвязи в Севастополе.

По его словам, белорусские специалисты уже ознакомлены с этими исследованиями.

Как сказал Мезенцев, "мы видели бы возможным придание этой работе статуса программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из союзного бюджета".

Ранее в четверг оперштаб сообщал, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 217 случаев, умерли за сутки 1 195 пациентов - это новый антирекорд.