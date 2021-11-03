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Многочисленные нарушения допускались в ходе испытаний вакцины Pfizer

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Испытания вакцины Pfizer от COVID-19, проводимые исследовательской организацией Ventavia в американском штате Техас осенью 2020 года, проходили с многочисленными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.

Согласно ей, "компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, нанимала недостаточно подготовленных вакцинаторов и не спешила следить за побочными явлениями, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний".

Отмечается, что после неоднократного уведомления Ventavia об имеющихся проблемах Джексон направила жалобу по электронной почте в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ventavia уволила ее в этот же день. Позднее с Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление. Однако впоследствии она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы.

Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию, они также опросили других сотрудников компании, которые подтвердили, что проблемы сохранились. Одна из собеседниц заявила, что никогда не сталкивалась с такой "беспорядочной" рабочей обстановкой.

"Я не думаю, что это были хорошие чистые данные", - сообщила сотрудница о данных.

По словам другой сотрудницы, которая подтвердила заявления других собеседниц, вскоре после того, как Ventavia уволила Джексон, Pfizer была уведомлена о проблемах в компании с испытанием вакцины и был проведен аудит.

С тех пор как Джексон сообщил о проблемах с Ventavia в FDA в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика по исследованиям в четырех других клинических испытаниях вакцины, сообщает журнал.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Pfizer COVID-19 Техас Ventavia

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