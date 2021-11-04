"Вектор" назвал уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставимым с другими вакцинами в РФ

На сегодняшний день произведено почти 12,5 млн доз "ЭпиВакКороны"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Разработанная в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" имеет высокую иммунологическую эффективность и обеспечивает защиту от COVID-19, заявили в "Векторе" "Интерфаксу".

"Результаты клинических исследований I-II фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности препарата: у всех получивших вакцину добровольцев были выявлены антитела, которые сохранялись минимум в течение полугода после прививки, что полностью соответствует рекомендованному министерством здравоохранения полугодовому интервалу перед ревакцинацией", - сказали в научном центре в четверг.

Там добавили, что обобщенные данные о заболеваемости коронавирусом после применения "ЭпиВакКороны" по всем субъектам РФ указывают на то, что данный препарат обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с другими российскими вакцинами. В "Векторе" отметили, что Минздрав ведет статистику заболеваемости среди лиц, привитых в рамках гражданского оборота зарегистрированными в России вакцинами.

В начале сентября замглавы центра "Вектор" Татьяна Непомнящих, ссылаясь на данные Минздрава, заявила "Интерфаксу", что среди полностью привитых вакциной "ЭпиВакКорона" заболевают коронавирусом всего менее 1%, и это сопоставимо с эффективностью других российских вакцин.

Других данных об протективной эффективности препарата "Вектор" пока не предоставлял, итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" еще не подведены.

В центре также сказали, что в состав вакцины входят консервативные части S-белка коронавируса, которые мало подвержены изменчивости, поэтому вопрос о корректировке ее состава на фоне мутаций вируса не рассматривается.

"На первом этапе создания вакцины, на стадии ее дизайна, предпочтение было отдано консервативным (мало подверженным мутациям) и вместе с тем функционально важным пептидам - фрагментам S-белка SARS-CoV-2. Результаты постоянного мониторинга генетической изменчивости нового коронавируса, включая варианты, вызывающие обеспокоенность, показывают, что выявляемые мутации, влияющие на свойства вируса, не попадают в участки, которые кодируют пептиды, входящие в состав вакцины, благодаря этому они не теряют актуальности и не требуют замены", - сказали в "Векторе".

Там добавили, что "слияние второго и третьего пептида, реализованное в вакцине "ЭпиВакКорона-Н", не влияет на функциональные характеристики вакцины, но упрощают ее массовый выпуск".

Кроме того, в "Векторе" сообщили, что произведено 12 459 030 доз "ЭпиВакКороны", в гражданский оборот введено 9 241 740 доз.

Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от COVID-19, которая была зарегистрирована в октябре 2020 года, и с весны 2021 года применяется для массовой вакцинации. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели.

В августе этого года была зарегистрирована "ЭпиВакКорона - Н", которая является модернизированным вариантом вакцины. Но этот препарат пока не применяется для иммунизации населения от COVID-19.

Всего в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона - Н", "КовиВак".