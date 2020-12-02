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Один человек погиб при обрушении породы в руднике в Якутии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Обрушение породы произошло в руднике в Усть-Майском районе Якутии, погиб один человек, сообщает в среду пресс-служба МЧС России по республике.

"В очистном заборе рудника "ДУЭТ" поселка Югоренок Усть-Майского района произошло обрушение породы. В результате несчастного случая погиб один работник предприятия. Тело погибшего извлечено на поверхность", - говорится в сообщении.

Установлено, что при проведении работ по добыче руды произошло обрушение породы скального грунта объемом 4 куб. м.

Работа рудника не приостановлена.

Якутия

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