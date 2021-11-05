В Думе готовы незамедлительно рассмотреть обращение Генпрокуратуры по Рашкину

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата будет готова без промедления назначить заседание по поводу снятия иммунитета с депутата Валерия Рашкина, если Генпрокуратура выступит с таким предложением.

В интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) он напомнил, что возбуждено уголовное дело, идет следствие.

В ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося внутри и задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к браконьерству. Вместе с этими лицами находился депутат Рашкин. По данным областного комитета охотничьего хозяйства, мужчины заявили, что животное обнаружено ими уже убитым и они решили его забрать себе.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина идёт проверка и внутри партии, в частности, на уровне контрольной комиссии, и до окончания исследования делать любые выводы преждевременно.