Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

До завершения проверки лидер коммунистов комментировать случившееся не будет

Валерий Рашкин и Геннадий Зюганов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В КПРФ проходит проверка инцидента с Валерием Рашкиным на уровне контрольной комиссии, заявил "Интерфаксу" лидер партии Геннадий Зюганов.

"Что касается партийной линии, у нас есть в ЦК партии есть контрольная комиссия, её возглавляет Николай Иванов. Ему поручено изучить это с точки зрения партии. После того как они изучат, они доложат руководству партии - и тогда прокомментируем. Все остальные выводы, звучащие сейчас, недопустимы", - сказал он.

По словам Зюганова, "все, что связано с этим фактом, поручено изучить и расследовать Юрию Синельщикову из фракции, - человеку, который возглавляет комиссию по борьбе против политических репрессий": "Он изучает все аспекты этого дела, законности, незаконности и прочего, как это и положено в нормальном обществе и организации".

Лидер коммунистов напомнил, что недавно задерживали кандидатов от КПРФ в депутаты, "кроме того, 106 человек арестовали, на многих штрафы наложили, девять человек отсидели по 10 суток". Зюганов оценил сложившуюся ситуацию как "массовую охоту на КПРФ".

Утром 29 октября ГУ МВД Саратовской области и региональный комитет охотничьего хозяйства сообщили, что ночью в охотничьих угодьях Лысогорского района был обнаружен автомобиль с разделанной тушей лося и без разрешительных документов. В машине были найдены два ножа и топор, в сорока метрах от нее - шкура лося. Задержанные люди заявили, что нашли уже убитое животное и решили разделать тушу и забрать. По факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Сначала о том, что среди задержанных оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин, сообщил источник "Интерфакса". Затем это признал сам депутат, но он отрицал, что охотился.

29 октября стало известно, что полицейские в лесу нашли карабин и разрешение на оружие на имя Рашкина. СК забрал у полиции дело о незаконной охоте.

Зюганов до сих пор случившееся не комментировал. Первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в пятницу напоминал, что дела против Рашкина на данный момент возбуждено быть не может, так как привлечь депутата к ответственности "можно только через Думу, так как это для этого уже должно быть судебное решение".