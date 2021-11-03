Причастность Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил, что назначил экспертизы по делу о незаконной охоте на лося в Саратовской области и продолжает допросы свидетелей, подтверждающих нахождение депутата Госдумы Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия.

Дело о незаконной охоте в Лысогорском районе ( п. "а" ч. 1 ст. 258 УК), которое возбудили в МВД неделю назад, приняли к производству следователи центрального аппарата СК.

"Следователи детально восстановят обстоятельства незаконной охоты, а лицам, к ней причастным, будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в пресс-релизе.

Пока следствие установило, что 29 октября ночью в четырех километрах от р.п. Лысые Горы "в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов" был убит один лось.

Рядом с местом разделки туши нашли и изъяли два чехла от охотничьего оружия. "В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу", - сообщили в СК.

Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились Рашкин и Гношев, тоже пройдут экспертизу.

О задержании двух предполагаемых браконьеров утром 29 октября первыми сообщили в саратовском областном главке МВД и региональном комитете охотничьего хозяйства. В комитете объяснили, что, несмотря на открытый сезон охоты, на добычу лося у охотника должно быть разрешение, и что для угодья, где задержали подозреваемых, не определялась квота на отстрел лосей.

Участковый уполномоченный и инспектор комитета по охоте поехали в лес ночью после сообщений о стрельбе. Они обнаружили в лесу машину с разделанной тушей в багажнике, в машине были ножи и топор, в сорока метрах от нее - шкура. Задержанные заявили, что нашли уже убитое животное и решили разделать тушу и забрать. По факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Источник "Интерфакса" сообщил, что среди задержанных мог быть депутат-коммунист Валерий Рашкин. Затем это признал сам депутат, но он отрицал, что охотился, а рассказал, что ночью пошел гулять в лес, нашел уже разделанную тушу и позвал друзей, чтобы ее забрать и отвезти в полицию.

После этого МВД сообщило, что в лесу нашли карабин и охотничий билет на имя Рашкина.

В КПРФ проверяют обстоятельства случившегося.