Дагестан не будет продлевать режим нерабочих дней

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Дагестана не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Как отметил собеседник агентства, "с понедельника работаем в штатном режиме".

Нерабочие дни действуют в Дагестане с 30 октября по 7 ноября.

28 октября в регионе были введены QR-коды для посещения заведений общепита, торговых центров, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты.