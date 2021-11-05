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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Якутия и Башкортостан не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Режим нерабочей недели, установленный с 30 октября по 7 ноября в Якутии, с 8 ноября будет отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В сообщении приводятся слова главы Якутии Айсена Николаева, который пришел к выводу, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер в Якутии дали положительный результат: за последние дни снизились темпы заболеваемости COVID-19.

Рост заболеваемости COVID-19 за последние две недели в республике составляет около 3%, хотя всего две недели назад этот показатель достигал более 10%.

В другом регионе РФ - Башкортостане - также решили не продлевать режим нерабочих дней.

Пресс-секретарь главы республики Диана Исханова отметила, что работа детских садов с понедельника будет возобновлена в обычном режиме.

"Все школьники еще неделю, с 8 по 14 ноября, останутся на каникулах. В колледжах и вузах с 8 по 14 ноября обучение организуют в дистанционном формате. В таком же режиме будут работать и учреждения дополнительного образования", - утонила Исханова.

Якутия коронавирус Башкортостан

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