Крым решил не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Режим нерабочих дней в Крыму не будет продлен после 7 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как он написал в своем телеграм-канале в пятницу, "при этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции".

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 34 раза подряд со 2 октября.

Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 100 тыс. человек, более 3 тыс. пациентов умерли. Привились около половины крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.

Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться.

Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. При заселении в гостиницы туристы должны предъявить QR-код и результат ПЦР-теста.