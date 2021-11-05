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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Крым решил не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Режим нерабочих дней в Крыму не будет продлен после 7 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как он написал в своем телеграм-канале в пятницу, "при этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции".

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Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 34 раза подряд со 2 октября.

Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 100 тыс. человек, более 3 тыс. пациентов умерли. Привились около половины крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.

Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться.

Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. При заселении в гостиницы туристы должны предъявить QR-код и результат ПЦР-теста.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
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