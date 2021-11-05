Петербург не будет продлевать режим нерабочих дней

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Период нерабочих дней в Петербурге заканчивается 7 ноября, продлеваться не будет, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации губернатора.

По ее данным, по окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом России с 30 октября по 7 ноября, в городе начинается стандартная рабочая неделя. Как говорится в сообщении, "меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга №121, сохраняются".

Постановление от 13 марта прошлого года регулирует COVID-ограничения в городе.

В пресс-службе напомнили, что согласно его последним изменениям, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23 часов. Также до этого времени разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия.

С 30 октября в Петербурге для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода.

Кинотеатры в городе не работают до 7 ноября включительно из-за антикоронавирусных ограничений.

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

С 30 октября не вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости, отметили в городской администрации.

Ранее в пятницу оперштаб сообщил, что, в частности, в Петербурге за последние сутки выявили 3 363 заболевших коронавирусом, за этот период от инфекции умерли 89 человек.