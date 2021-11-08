Военные в Тверской области передали гражданским больницам 5 тонн сжиженного кислорода

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Тверское соединение военно-транспортной авиации передало гражданским больницам региона более 5 тонн сжиженного кислорода, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"За все время военные летчики на аэродроме "Мигалово" передали более 5 тонн сжиженного кислорода учреждениям здравоохранения в Тверской области", - говорится в сообщении.

Кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями. В повседневной деятельности кислород используется для обеспечения полетов. Военные передают сжиженный кислород гражданским больницам, в том числе для лечения пациентов с коронавирусом.

"Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации начали передачу очередной партии жидкого кислорода для Детской областной клинической больницы. Мероприятие проводится в соответствии с указаниями министра обороны РФ Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.

Ранее Центральный военный округ передал больницам десяти регионов 26 тонн сжиженного кислорода для помощи больным с коронавирусной инфекцией.