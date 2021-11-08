В Кубинке начал работу временный инфекционный центр, развернутый Минобороны РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусом, сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что для работы во временном медцентре из Санкт-Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

В составе врачебно-сестринских бригад - врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

"Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию", - уточнили в Минобороны.

Ранее Центральный военный округ передал больницам десяти регионов 26 тонн сжиженного кислорода для помощи больным с коронавирусной инфекцией.