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На "Госуслугах" срок действия сертификатов о вакцинации сократился вдвое

После жалоб пользователей портал перестал быть доступен

На "Госуслугах" срок действия сертификатов о вакцинации сократился вдвое
Фото: Иван Новиков/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые отображаются на портале "Госуслуг", в понедельник сократился вдвое - с года до полугода.

С утра на проблемы с QR-кодами стали жаловаться жители разных регионов России, включая жителей ДФО и москвичей. У некоторых пользователей сроки действия сертификатов полностью обнулились.

Вскоре после появления сообщений об изменении срока действия сертификатов портал "Госуслуги" начал работать с перебоями. При попытке пользователей зайти в личный кабинет высвечивается надпись: "По техническим причинам портал временно недоступен".

8 ноября вступил в силу приказ федерального Минздрава о введении новой формы сертификата о прививке. Справка будет формироваться в течение трех дней после вакцинации в электронном виде на двух языках. Ранее оформленные сертификаты должны обновиться автоматически.

Жалобы москвичей

Москвичи обнаружили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 и QR-кодов сократился до полугода и стал недействительным у тех, кто не успел ревакцинироваться.

Как сообщают корреспонденты "Интерфакса", срок действия сертификата, который раньше был установлен на год с даты завершения полной вакцинации, сократился ровно на шесть месяцев. Сертификаты, как говорится на портале, сформированы 8 ноября. Например, если ранее срок действия сертификата заканчивался в мае, то теперь он будет действителен только до конца ноября.

Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что сертификат, срок которого заканчивался в январе, вообще пропал из личного кабинета.

При этом на городском портале mos.ru срок действия QR-кодов не изменился и по-прежнему составляет 12 месяцев с момента завершения вакцинации.

"Интерфакс" направил запрос в Минцифры и Минздрав.

Жалобы жителей Дальнего Востока и ответы региональных чиновников

Министерства здравоохранения или цифрового развития регионов ДФО отрицали, что вводили какие-либо изменения, которые могли бы повлиять на сроки действия сертификатов.

Минздрав Приморья переадресовал все вопросы администрации портала госуслуг. Чиновники администраций Хабаровского края и Амурской области уже направили запросы в профильные федеральные ведомства.

Минздрав Камчатки связал изменение сроков действия сертификатов в решением федерального министерства ввести новую форму этих документов. Единственным выходом из ситуации региональное ведомство назвало ревакцинацию.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Госуслуги коронавирус Москва ДФО Дальний Восток Камчатка Приморье Хабаровский край Амурская область

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