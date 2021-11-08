Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Срок действия сертификатов и QR-кодов останется прежним, заверили в этом ведомстве и Минздраве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 остался прежним - один год, заявили в Минцифры России.

"Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг", - говорится в совместном заявлении Минцифры и Минздрава, поступившем в ответ на запрос "Интерфакса". - Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются".

Источники в правительстве подтвердили агентству, что изменение срока действия сертификатов было вызвано техническими работами на "Госуслугах".

8 ноября в России вступил в силу приказ Минздрава о введении новой формы сертификата о прививке от коронавируса. С утра жители российских регионов начали жаловаться, что срок действия их сертификатов сократился до шести месяцев вместо прежних двенадцати, либо вовсе прекратился.

Профильные ведомства регионов Дальнего Востока уже успели заявить, что не имеют никакого отношения к этим изменениям, и направили вопросы федеральному центру. Минздрав Камчатки предложил тем, у кого перестал действовать сертификат, ревакцинироваться.

Москвичи обнаружили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 и QR-кодов сократился до полугода и стал недействительным у тех, кто не успел ревакцинироваться. У некоторых пользователей сертификаты вовсе пропали из личного кабинета на "Госуслугах". При этом на городском портале mos.ru срок действия QR-кодов не изменился и по-прежнему составляет 12 месяцев с момента завершения вакцинации.