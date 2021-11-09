США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Румынии Богданом Ауреску обсудили сотрудничество в решении общих угроз и вызовов, сообщает американский Госдеп.

"Госсекретарь похвалил Румынию как верного союзника по НАТО, и оба согласились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море и российской агрессии против Украины и других стран на Восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США.

Отмечается, что в ходе встречи Блинкен и Ауреску подчеркнули важность стратегического партнерства между США и Румынией в укреплении оборонных и энергетических связей и решении общих угроз и вызовов.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили свое желание укрепить энергетическую безопасность в Европе...", - добавляет внешнеполитическое ведомство США.