В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пока рано делать выводы о том, как период нерабочих дней сказался на заболеваемости коронавирусом в стране, но стабилизация ситуации в Москве позволила не продлевать его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод, он будет понятен только где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов, я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина. Как раз наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется с распространением и уровнем заболеваемости в Московском регионе. Собственно, это дало основания для того, чтобы не продлевать этот режим здесь в Москве", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Но полный эффект можно будет "как-то осознавать в более длинной перспективе", отметил он.

В Москве нерабочие дни объявлялись с 28 октября по 7 ноября.