В Минэкономразвития ждут замедления роста ВВП в IV квартале до 3%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует замедление годовых темпов роста ВВП в IV квартале до примерно 3% с 4,3% в III квартале на фоне более высокой базы конца 2020 года, заявила "Интерфаксу" замминистра Полина Крючкова, курирующая в министерстве макропрогноз.

По ее словам, нерабочая неделя не окажет влияния на рост экономики по итогам 2021 года и министерство считает свой прогноз в 4,2% роста актуальным.

"Около 3% ожидаем в четвертом квартале в годовом выражении. Если говорить о сезонно очищенной динамике, то исходим из того, что цифры четвертого квартала будут где-то между августовскими и сентябрьскими. Понятно, что в сентябре были разовые факторы, поэтому сентябрьский тренд продолжаться не будет, но может быть чуть выше, чем в августе. Пока еще не до конца понятно, как нерабочая неделя повлияла. Но в целом мы считаем, что рост на 4,2% в 2021 году - это актуальная оценка", - сказала она.

"Пока у нас есть только совсем оперативные данные (по нерабочим дням в конце октября-начале ноября - ИФ) - контрольно-кассовой техники и т.д. В чем особенность этих нерабочих дней? Во-первых, очень отличалась степень закрытости экономики по регионам, потому что условия везде были очень разные, и мы даже можем по данным ККТ наблюдать перетоки активности между смежными регионами с разной степенью жесткости ограничений: Санкт-Петербург - Ленинградская область; Московская область - Калужская область. Где-то спад, где-то, наоборот, рост. Поэтому ситуация очень разная по регионам. То есть спад безусловно меньше, чем в предыдущие режимы нерабочих дней, потому что и бизнес уже адаптируется лучше, и жесткость опять же не та, в разных регионах по-разному, но в целом так", - прокомментировала Крючкова влияние нерабочей недели на динамику экономики, добавив, что на годовую оценку ВВП в 2021 году они не повлияют - "с учетом того, что там все равно 4 дня праздников было".

"Основной восстановительный рост пришелся на первое полугодие. К концу второго квартала у нас экономика восстановилась до допандемийных уровней, если брать за допандемийный уровень четвертый квартал 2019 года. После этого рост замедлился, шел в пределах 0,1% (сезонноочищенный - ИФ), в сентябре он чуть ускорился. Сентябрьская наша оценка, сезонно очищенная - рост на 0,5% к августу", - сказала замминистра о динамике экономики в 2021 году.

По ее словам, есть три основных фактора сентябрьского ускорения. "Первый - это, безусловно, единовременные выплаты, что подстегнуло спрос и торговлю. Второй фактор - это рост добычи нефти, продолжающийся и постепенно восстанавливающийся. Третий - это рост обрабатывающей промышленности, причем там четко выделены две группы отраслей, где рост был наиболее заметен: это экспортно ориентированные отрасли - химия, металлургия, и отрасли, ориентированные на потребительский рынок, тоже вследствие импульса от выплат", - отметили Крючкова.

"По 2021 году мы считаем нашу оценку в 4,2% роста актуальной на данный момент. За январь-сентябрь наша оценка роста экономики равняется 4,6% (по сравнению с январем-сентябрем 2020 года - ИФ), но с учетом того, что четвертый квартал прошлого года как раз уже начался бурный восстановительный рост, как следствие более высокая база, то годовая оценка 4,2%", - прокомментировала замминистра неизменность текущего прогноза министерства на 2021 год.