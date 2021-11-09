В Федеральной палате адвокатов призвали извлечь урок из внесения Павлова в реестр иноагентов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов, внесенный как физическое лицо в реестр иностранных агентов, в последнее время позиционировал себя больше как политик, заявил "Интерфаксу" первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ, президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко.

"То, что Иван Павлов, как адвокат, своей профессиональной деятельностью дал возможность для принятия такого рода решения, очень огорчает. Убежден, что адвокатскому сообществу надо серьезнее задумываться о последствиях как для себя лично, так и для всей профессиональной корпорации, когда прибегаешь к тем или иным политическим акциям", - заявил Семеняко агентству в понедельник.

По его словам, "Иван Павлов в последнее время больше себя позиционирует как политик, а адвокатскую практику зачастую использует для подкрепления этого амплуа".

"Случившееся сейчас заставляет определиться, что нам делать и как действовать дальше, необходимо извлечь из этого урок", - отметил Семеняко.

При этом он добавил, что считает сам закон об иноагентах "несовершенным с точки зрения того, что он позволяет на практике очень широко трактовать иноагентом как физическое, так и юридическое лицо".

Минюст РФ в понедельник внес Павлова, а также несколько других участников созданного адвокатом и ликвидированного в 2021 году правозащитного объединения "Команда 29" в реестр СМИ-иноагентов. Адвокат намерен обжаловать решение Минюста в суде.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже. В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного, обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и уехал за границу.