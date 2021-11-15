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Адвокат Иван Павлов появился в базе розыска МВД РФ

Адвокат Иван Павлов появился в базе розыска МВД РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Признанный в России СМИ-иноагентом адвокат Иван Павлов занесен в базу разыскиваемых лиц МВД РФ.

Соответствующая карточка появилась в базе в понедельник. Павлов разыскивается в рамках уголовного дела, следует из материалов МВД.

Ранее Павлов сообщил "Интерфаксу", что 20 сентября он был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о разглашении тайны следствия.

Вместе с тем, о каком именно розыске идет речь - федеральном, межгосударственном или международном, пока неизвестно.

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу своего подзащитного - советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого, в свою очередь, в государственной измене.

Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

По решению суда, Павлову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий без запрета на передвижение, но с ограничением на использование средств связи.

В сентябре Павлов сообщил, что уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России.

Дело Павлова ведет Следственный комитет России, Сафронова - ФСБ.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже. Ранее в ноябре он был внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

Иван Павлов МВД РФ

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