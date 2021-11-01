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Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, возможно, потребуется больше одной нерабочей недели.

"Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации (инкубационный период распространенного в России штамма "дельта" составляет порядка недели - ИФ), скорее всего понадобится больше времени", - сказала Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она напомнила, что в РФ с 30 октября по 7 ноября объявлен период нерабочих дней, чтобы прервать цепочку распространения вируса.

По словам Поповой, в период нерабочих дней важно не откладывать визит к врачу в случае недомогания. "Врача нужно вызвать сейчас, а не откладывать на рабочие дни, потому что любая задержка в оказании медицинской помощи тут будет чревата осложнениями", - сказала глава Роспотребнадзора.

"К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке, - заявила Попова. - Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться".

Ранее в понедельник стало известно, что власти Новгородской области решили продлить период нерабочих дней в регионе на неделю, до 14 ноября, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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