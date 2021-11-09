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Штормовое предупреждение у берегов Приморья сохранится до конца суток

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Шторм в море в районе порта Находки, где сел на мель панамский контейнеровоз, сохранится до конца суток, сообщил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

"Штормовое предупреждение на опасную высоту волны продолжает действовать, как и вчера. Оно сохранится до конца этих суток", - сказал собеседник агентства.

К вечеру может начаться снег с дождем, но осадки, по прогнозу, не будут сильными. Скорость ветра снизилась до 8-13 м/с.

Как сообщалось, во вторник в районе Находки у берегов Приморья во время шторма сел на мель контейнеровоз "Rise Shine" (флаг Республики Панама), на борту 14 моряков, россиян нет. Капитан судна сообщил российским спасательным службам, что существует угроза членам экипажа. К месту происшествия направлено спасательное судно "Лазурит". К вылету готовится вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС, также из Находки к месту происшествия выдвинулась группа спасателей.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Приморье

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