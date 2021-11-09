Шторм продолжается в районе, где сел на мель контейнеровоз в Приморье

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спасение экипажа контейнеровоза "Rise Shine" у берегов Приморья, в районе мыса Козино, осложняется из-за сильного ветра и высоких волн, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

"В районе, где находится контейнеровоз, сильный ветер и сильная волна", - сказал собеседник агентства.

Представитель Морспасслужбы в Приморье сообщил "Интерфаксу", что спасательное судно только движется к контейнеровозу.

В пресс-службе МЧС добавили, что есть угроза членам экипажа. Как сообщалось, планируется эвакуация экипажа контейнеровоза "Rise Shine". По информации прокуратуры, судно находится под флагом Панамы, на борту 14 членов экипажа, россиян среди них нет. Аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения морской акватории.