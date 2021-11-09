Терпящий бедствие у берегов Приморья контейнеровоз переломился

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Терпящий бедствие у берегов Приморья контейнеровоз "Rise Shine" переломился, разлива топлива нет, сообщил во вторник губернатор Приморского края Олег Кожемяко в соцсети.

"Однако решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов", - сообщил Кожемяко.

Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря.

Как сообщалось, во вторник в районе Находки у берегов Приморья во время шторма сел на мель контейнеровоз "Rise Shine" (флаг Республики Панама), на борту 14 моряков, россиян нет. Капитан судна сообщил российским спасательным службам, что существует угроза членам экипажа. К месту происшествия направлено спасательное судно "Лазурит". К вылету готовится вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС, также из Находки к месту происшествия выдвинулась группа спасателей.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов.