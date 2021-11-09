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На борту севшего на мель контейнеровоза Rise Shine находится около 300 т топлива

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Разлива нефтепродуктов из аварийного панамского контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Приморья, не зафиксировано, сообщил журналистам представитель министерства транспорта Приморского края.

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"Судно следовало из китайского порта Нинбо в порт Восточный в Приморье. Количество топлива на борту - 298,2 т. Владелец: Often Trading company Ltd", - сказал представитель министерства.

Опасных грузов в контейнерах нет.

Контейнеровоз прибыл в порт Восточный и встал на рейде. Из-за приближения циклона судно направили переждать шторм в залив Восток, где судно встало на якорь. Затем судно стало дрейфовать на якоре. Позже был получен сигнал бедствия с судна, без указания характера бедствия.

"Судно село на мель в районе мыса Козина в заливе Восток. Стало известно о поступлении забортной воды в машинное отделение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается", - сообщили в региональном Минтрансе.

Ранее со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко сообщалось, что контейнеровоз "Rise Shine" переломился, но разлива топлива не наблюдается. Однако решено установить боновые ограждения. Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря.

Из порта Владивосток к аварийному судну идет спасательное судно "Лазурит", также готовится к вылету вертолет со спасателями. Аварийно-спасательную операцию осложняют высокие волны, которые, по прогнозу, сохранятся до конца дня. На борту контейнеровоза находятся 14 иностранных моряков.

Приморский край Rise Shine

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