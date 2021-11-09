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УФСИН по Мордовии опровергло сообщения о голодовке американца Рида

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный за нападение на полицейских в Москве американец Тревор Рид не обращался с заявлениями о начале голодовки к администрации мордовской ИК и принимает пищу "согласно распорядку дня", сообщили "Интерфаксу" в управлении ФСИН по Мордовии.

Там добавили, что Рид "отбывает наказание, назначенное ему судом, в строгом соответствии с российским законодательством". "Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее о том, что Рид объявил голодовку с 4 ноября, сообщили "Интерфаксу" адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их данным, это связано с "неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии".

Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

Дело Тревора Рида

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения. Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что этапирование Рида не скажется на его возможном обмене.

ФСИН Мордовия Тревор Рид США

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