Посольство США осведомлено о голодовке осужденного в РФ американца Рида

Американские дипломаты призывают Россию освободить его

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Посольству США в Москве известно о сообщениях о голодовке осужденного в РФ американца Тревора Рида, дипломаты обеспокоены его здоровьем, заявил во вторник временный поверенный в делах дипмиссии Барт Горман.

"Нам известны сообщения о том, что Тревор Рид объявил голодовку. Мы по-прежнему очень обеспокоены его лечением и внимательно следим за ним", - написал Горман в твиттере.

Как подчеркнул дипломат, посольство США призывает "российское правительство поступить правильно и вернуть его семье".

"Мы не перестанем выступать в защиту Тревора", - добавил Горман.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что Вашингтон продолжает "на рабочем уровне, а также на максимально высоких уровнях" поднимать проблему американцев, отбывающих заключение в России.

Он напомнил, что ранее данную тему президент США Джо Байен затрагивал во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а глава госдепа Энтони Блинкен делал это при контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил американскому студенту Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских. Рид был признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти. В июне Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

О том, что Рид объявил голодовку с 4 ноября, сообщили адвокаты осужденного Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их данным, это связано с "неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии".

В управлении ФСИН по Мордовии утверждают, что Рид не обращался с заявлениями о начале голодовки и принимает пищу.