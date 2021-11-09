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Проблема с доставкой грузов на Дальний Восток находится на контроле у президента РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос перебоев со снабжением жителей Дальнего Востока продовольствием находится на контроле у президента РФ Владимира Путина; эта ситуация связана с постковидным восстановлением мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что есть определенные логистические проблемы, вызванные развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидные проявления мировой экономики", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую петицию жителей ряда регионов Дальнего Востока.

"Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим потоком, прежде всего, импортных грузов", - продолжил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что "по линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос и на контроле у президента".

У представителя Кремля поинтересовались, какие решения могут быть приняты для исправления ситуации.

"Как только будут приниматься решения или формулироваться поручения, мы вас будем информировать", - ответил Песков.

Как сообщалось, более 1,1 тыс. контейнеров с грузами в адрес Сахалинской области ожидают в портах Приморского края. Проблема с задержками отправки контейнеров образовалась на всем Дальнем Востоке. Это связано с пандемией и загруженностью терминалов Приморья, сообщал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Также о проблеме с доставкой грузов сообщал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, он обратился за помощью к вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. По его мнению, сложившаяся ситуация связана с "изменениями и кризисом в глобальной логистике, перенаправлением грузов из Китая, Суэцкого канала на Транссиб, в результате чего в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров и грузов".

Дальний Восток Владимир Путин

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