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Более 1 тыс. контейнеров с грузами для Сахалина скопились в портах Приморья

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Более 1,1 тыс. контейнеров с грузами в адрес Сахалинской области ожидают отправки в портах Приморского края, областное правительство выразило готовность помочь предпринимателям региона в решении вопроса с доставкой их грузов, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

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"Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке. Прежде всего, это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Мы, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую поддержку бизнесу в Сахалинской области и будем детально прорабатывать возможности доставки задержанного груза в каждом конкретном случае", - цитирует пресс-служба слова сахалинского губернатора Валерия Лимаренко, который в четверг провел совещание по проблеме с доставкой грузов.

По данным пресс-службы, к вечеру 3 ноября в портах Приморского края обработано 6 судов, они доставят на Сахалин почти 1,6 тыс. контейнеров, в том числе 103 контейнера с социально-значимыми грузами (продукты, лекарства, стройматериалы). В портах Приморья остается еще более 1,1 тыс. контейнеров с грузами для Сахалина и очередные контейнеры продолжают туда поступать.

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Правительство Сахалинской области предлагает предпринимателям, чьи грузы "застряли" в портах Приморья, заполнить специальную форму, указав полные данные об объемах груза, точке отправления и пункте назначения.

"Проще всего подать заявление в курирующее министерство Сахалинской области. К примеру, если бизнесмен ждет корма для скота или продовольственную продукцию, следует обращаться в Минсельхоз региона, если это строительные материалы - в Минстрой и так далее. Ведомства сформируют единый реестр и передадут нам для точечной проработки", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

Пресс-служба также отмечает, что проблема доставки грузов находится на ежедневном контроле федеральных органов власти, правительств Приморского края и Сахалинской области. "На заседаниях рабочей группы под председательством заместителя министра транспорта Российской Федерации Александра Пошивая выявлены причины и разработаны пути решения проблем по доставке грузов морским транспортом из портов Владивостока в Сахалинскую область. Контроль за сложившейся ситуацией будет проводиться до ее стабилизации", - сообщает пресс-служба.

Ранее о проблеме с доставкой грузов сообщал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, он обратился за помощью к вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и пояснял сложившуюся ситуацию "изменениями и кризисом в глобальной логистике, перенаправлением грузов из Китая, Суэцкого канала на Транссиб, в результате чего в портах города Владивосток скопилось огромное количество контейнеров и грузов".

Сахалин Приморский край

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