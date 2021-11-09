Глава Ставрополья поручил развернуть ковид-койки на коммерческих объектах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае увеличить количество инфекционных коек для лечения COVID-19 попробуют за счет коммерческих объектов. Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, он поручил проработать такую возможность.

Разворачивать ковид-койки на коммерческих объектов будут там, "где есть возможности для комфортного и безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования", "максимально корректно, с учетом всех интересов", говорится в посте губернатора в инстаграме.

По данным Владимирова, в регионе привились больше 900 тысяч человек. К 19 ноября ставропольские предприятия должны достичь уровня вакцинации в 80% персонала, напомнил он.