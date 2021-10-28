В Воронежской области COVID-больных начали размещать в роддомах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом начали разворачивать в родильных домах Воронежской области, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

В частности, перепрофилированы акушерские койки родильных отделений в Богучарской, Поворинской и Семилукской РБ. Кроме того, в Воронеже полностью перепрофилирован для пациентов с COVID-19 родильный дом N3, в отдельном корпусе родильного дома N2 развернуто 40 коек, в перинатальном центре Воронежской областной больницы N1 - 20 коек, в родильном доме больницы скорой медпомощи N10 - 3 койки.

В департаменте заверяют, что перепрофилирование коек не оказывает влияния на качество и доступность медпомощи беременным.

Отмечается, что беременные женщины направляются в ближайшие межрайонные перинатальные центры и акушерские стационары в зависимости от степени риска развития осложнений.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Воронежской области зафиксировано 763 новых случая COVID-19. Всего - 151 881. Скончалось 7 007 пациентов с коронавирусом, в том числе 48 - за прошедшие сутки.

В настоящее время в регионе открыто 8 173 койки, из них 3 710 - с кислородной поддержкой.