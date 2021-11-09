Шойгу сообщил о создании в России системы ПВО С-550

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В России создают новую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-550, сообщил на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил в Москве министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны рассказал военным, что с 1 по 3 ноября президент Владимир Путин провел в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", - говорится в сообщении Минобороны.

О характеристиках системы С-550 ранее не сообщалось.

С-350 "Витязь" (концерн "Алмаз-Антей") - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. В январе в Минобороны говорили, что первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на С-350 в 2021 году. Ранее система С-350 поставлялась для подготовки специалистов в учебный центр в Ленинградской области.

В мае командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заявлял, что С-350 поступила на вооружение ЮВО. "Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец", - сказал тогда Дворников. По данным пресс-службы ЮВО, это полк, который базируется в Краснодарском крае.

8 ноября Дворников сказал, что новые системы С-350 "Витязь" готовятся заступить на боевое дежурство на юге России.

С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе.

Летом 2021 года вице-премьер Юрий Борисов говорил, что серийные поставки зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" российским военным начнутся уже в текущем году. Концерн "Алмаз-Антей" в апреле сообщил, что завершает работу над этой системой.