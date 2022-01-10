Военные на юге РФ до 2025 года получат системы ПВО С-500 "Прометей"

На юге РФ создаются новые подразделения с комплексами "Панцирь-С"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Четвертая армия ВВС и ПВО на юге России, которая отвечает, в том числе, за оборону Крыма, до 2025 года получит системы противовоздушной обороны нового поколения С-500 "Прометей".

"До 2025 года в части объединения спланированы поставки самолётов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолётов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 "Прометей"", - сказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он сообщил, что в 2021 году 4-ая армия ВВС и ПВО получила новую зенитную ракетную систему С-350 "Витязь". Кроме того, по словам Гостева, армия перевооружается на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2.

"В настоящее время проходит перевооружение одного из зенитных ракетных полков нашего объединения на комплекс ПВО С-350 "Витязь". Это первая в стране часть противовоздушной обороны, получившая столь эффективную и надёжную систему ПВО. Комплекс С-350 позволяет в разы повысить эффективность отражения ударов воздушного противника по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа. Это целесообразно и особенно ценно с учётом нынешней военно-политической обстановки у южных границ нашей страны", - сказал Гостев.

"Продолжается наращивание группировки ПВО армии за счёт введения новых подразделений и частей, вооружённых ЗРПК "Панцирь". Последний показал свою эффективность и надёжность как на Ближнем Востоке, так и в других регионах земного шара", - заявил он.

"Части и соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированные на Крымском полуострове, на сто процентов обеспечены современными образцами вооружения и специальной техники", - сообщил Гостев.

Как сообщал "Интерфакс", российские военные за несколько лет усилили группировку в Крыму, в том числе за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

Разработанная концерном "Алмаз-Антей" система С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе.

23 августа 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС-2021" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в 2022 году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы. В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

С-350 "Витязь" - мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км.

"Панцирь-С" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.