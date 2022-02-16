У осужденного в России американца Рида заподозрили туберкулез

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты гражданина США Тревора Рида, отбывающего наказание в мордовской колонии, подтвердили информацию американских дипломатов о том, что у него подозрение на туберкулез. Об этом "Интерфаксу" сообщили адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова.

У них нет данных, о том, как его лечат и лечат ли вообще.

Ранее пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что в декабре Рид долго контактировал с заключенным с активной фазой туберкулеза. Теперь, по словам Рида, он сам стал кашлять кровью, а медицинскую помощь в связи с этим не получает.

Ребхольц призвал МИД России помочь добиться оказания надлежащей помощи Риду "или, еще лучше, отпустить его".

Рид был арестован 17 августа 2019 года в Москве. По версии полиции, он громко скандалил на Ленинградском шоссе с двумя женщинами. Вызванные патрульные пытались его урезонить, но он проявил агрессию. Применив силу, патрульные усадили его в служебный автомобиль, но по пути в отдел МВД он напал на водителя и его напарника, создав аварийную ситуацию.

В отделе выяснилось, что задержан является 28-летний гражданин США, студент Тревор Рауди Рид.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил его к десяти годам колонии общего режима за насилие к представителям власти. Мосгорсуд подтвердил это решение. Рид вину не признал, потому что был пьян и не помнил случившегося.

Посол США в России Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и требовали его освободить.