Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о том, чтобы осужденный за шпионаж Пол Уилан был выдан в Соединенные Штаты и продолжил отбывать приговор уже там.

Такое решение огласил судья Николай Волков. Апелляция защиты была рассмотрена в открытом режиме. Уилана в суд не привезли.

Защита Уилана намерена оспорить это решение в кассационном суде и не исключает, что пожалуется в ЕСПЧ.

"Мы считаем, что Полу фактически отказали в правосудии, на которое каждый имеет право", - сказал его адвокат.

Защита считает, что ранее Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия, отправив ходатайство о выдаче Уилана в Минюст для согласования вопроса о передаче американца с компетентными органами США.

Как объяснял раньше адвокат Владимир Жеребенков, в рамках этого постановления российский "Минюст должен связаться с американскими коллегами для выяснения вопроса о желании США принять Уилана и гарантиях того, что он будет отбывать наказание на родине", а ФСИН - подготовить предусмотренные Конвенцией о передаче осужденных лиц материалы, необходимые для рассмотрения данного вопроса по существу.

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. Его обвинили в попытке получить флешку с информацией, содержащей гостайну. Его защита сообщала, Уилан часто ездил в Россию и рассчитывал, что на флешке будут фотографии или видеозаписи о его прошлых поездках, просмотреть их он не успел из-за задержания.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, но приговор не стал обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют.

8 ноября 2021 года в суде представитель Генпрокуратуры объяснил, что Уилану вменяют попытку получить данные об абитуриентах вуза ФСБ.

Адвокат Жеребенков в этот же день сообщил журналистам, что, по его информации, все переговоры с США о возможном обмене или помиловании Уилана прекратились, поскольку в США "Уилана считают заложником". Он также высказал мнение, что "без признания американской стороной российского приговора Уилан вряд ли будет выдан США".

Защита Уилана ранее надеялась, что США смогут его обменять на осужденных в Америке россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.