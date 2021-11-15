Бывший глава МЧС Кузбасса пожаловался на суды в КС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого сейчас судят по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", пожаловался в Конституционный суд. Копия жалобы есть у "Интерфакса", на сайте КС говорится, что она будет рассмотрена.

Он попросил проверить на соответствие части 1 статьи 47 Конституции часть 1 статьи 242 и часть 3 статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса. Часть 1 статьи 242 УПК устанавливает неизменность состава суда в ходе судебного разбирательства, часть 3 статьи 255 касается решения вопроса о мере пресечения при рассмотрении дела по существу. Часть 1 статьи 47 Конституции утверждает право человека на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

С 10 декабря 2019 года дело Мамонтова находится в производстве судьи Центрального районного суда Кемерова Инны Михайленко. 1 декабря 2020 года из-за "длительной нетрудоспособности" Михайленко вопрос о продлении срока содержания Мамонтова в СИЗО рассмотрел судья этого же суда Александр Вялов. С 13 января 2021 года дело снова перешло к Михайленко.

Мамонтов и его защитник подавали апелляции кассации на решение Вялова, указывая на нарушение неизменности состава суда при продлении ареста. В жалобах они указали, что Вялов не располагал информацией по существу уголовного дела, в то время как по состоянию на 1 декабря 2020 года судом были допрошены 115 потерпевших, 11 свидетелей, исследованы 204 тома уголовного дела, он не мог вынести объективное решение по мере пресечения.

Все эти жалобы были отклонены. Мамонтов считает, что он и его защита исчерпали все внутригосударственные средства судебной защиты права.

В жалобе Мамонтова в КС указано, что нормы оспариваемых статей УПК в применении к вопросу о продлении меры пресечения в ходе судебного разбирательства по делу нарушают его конституционные права, "поскольку не содержат положений, допускающих возможность рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей судом, в чьем производстве не находится данное дело на рассмотрении по существу".

Отсутствие указанных положений, считает заявитель, влечет нарушение его права, когда его дело рассматривал судья, не знакомый со всеми материалами дела.

"Судом первой инстанции допущены допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства и части 1 ст.47 Конституции РФ, а судами апелляционной и кассационной инстанции умышленно не дана законная и обоснованная оценка данным нарушениям, постановление о продлении срока содержания под стражей не отменено", - отмечено в жалобе.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его потушить неисправной системой тушения. Также следствие считает, что с 15 июня 2015 года по май 2018 года Мамонтов присвоил 1,888 млн рублей, которые были начислены в виде зарплаты лицам, фиктивно трудоустроенным в его главк.

Заводской суд Кемерова в ноябре приговорил к срокам от пяти до 14 лет колонии бывшего гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" Юлию Богданову, управляющую ТРЦ Надежду Судденок, техдиректора Георгия Соболева, охранника Сергея Антюшина, сотрудников компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТРЦ Игоря Полозиненко и Александра Никитина и пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина.