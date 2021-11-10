Матвиенко допустила принятие дополнительных мер для борьбы с коронавирусом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила принятие более строгих мер в некоторых регионах для борьбы с коронавирусом в отношении отдельных категорий граждан, возможны также "некие решения" на федеральном уровне.

"Ситуация с ковидом продолжает оставаться непростой, и безусловно, расслабляться рано и хлопать в ладоши пока нечему. Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Нужно продолжать вакцинацию, чтобы достичь как минимум 80 процентов вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных мер, более строгих, по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых и специалистов", - добавила она.

По ее словам, вопрос борьбы с коронавирусом находится на контроле правительства и президента, накануне этот вопрос обсуждался и на Совете Безопасности РФ.

"Возможны и на федеральном уровне некие решения, чтобы улучшить ситуацию", - сказала Матвиенко.

Она также высказала мнение, что период нерабочих дней в России позволил стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в ряде регионов.

"Пока рано делать окончательные выводы. Как правило выводы можно сделать по истечении определенного времени, но, по мнению специалистов уже на сегодня, нерабочие дни во многом помогли разорвать ковидные цепочки и в целом ряде регионов просто стабилизировать ситуацию и выйти, что называется, на плато", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, эта мера внесла свой вклад в снижение темпов прироста заболеваемости.