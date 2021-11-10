Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Матвиенко допустила принятие дополнительных мер для борьбы с коронавирусом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила принятие более строгих мер в некоторых регионах для борьбы с коронавирусом в отношении отдельных категорий граждан, возможны также "некие решения" на федеральном уровне.

"Ситуация с ковидом продолжает оставаться непростой, и безусловно, расслабляться рано и хлопать в ладоши пока нечему. Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Нужно продолжать вакцинацию, чтобы достичь как минимум 80 процентов вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных мер, более строгих, по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых и специалистов", - добавила она.

По ее словам, вопрос борьбы с коронавирусом находится на контроле правительства и президента, накануне этот вопрос обсуждался и на Совете Безопасности РФ.

"Возможны и на федеральном уровне некие решения, чтобы улучшить ситуацию", - сказала Матвиенко.

Она также высказала мнение, что период нерабочих дней в России позволил стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в ряде регионов.

"Пока рано делать окончательные выводы. Как правило выводы можно сделать по истечении определенного времени, но, по мнению специалистов уже на сегодня, нерабочие дни во многом помогли разорвать ковидные цепочки и в целом ряде регионов просто стабилизировать ситуацию и выйти, что называется, на плато", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, эта мера внесла свой вклад в снижение темпов прироста заболеваемости.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

9
Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая
Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Валентина Матвиенко Совфед Коронавирус

Новости по теме

Новости

В РФ могут создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

МКС скорректирует орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

Пандемия коронавируса

В кабмине РФ заявили о желательном показателе коллективного иммунитета в 90-95%

Дело журналиста Ивана Сафронова

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%
Пандемия коронавируса

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

18 сотрудников саратовского УФСИН уволили после видео с пытками заключенных

Пандемия коронавируса

Смертность от COVID в РФ составляет до 4%, среди пациентов на ИВЛ - до 95%

Кремль счел неприемлемыми обвинения Москвы в причастности к кризису с мигрантами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });