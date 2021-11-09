Путин на совещании СБ РФ предложил обсудить новые меры по борьбе с COVID

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить влияние нерабочих дней на динамику распространения коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с этой инфекцией.

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели - выходные дни, которые на днях закончились, и что предлагается сделать в ближайшее время", - сказал он в начале совещания.

Президент заметил, что для доклада предложил присоединиться к совещанию вице-премьера Татьяну Голикову, главу Минздрава Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, сказал Путин, в повестке дня заседания и ряд других тем, в частности, ход реализации основ государственной и пограничной политики страны, и текущие вопросы, связанные с обеспечением безопасности России.

"Мы с вами этим занимаемся в каждодневном режиме и сегодня с утра со многими эти все темы обсуждали", - заметил он в связи с этим.